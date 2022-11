Pneus d'hiver et pneus 4 saisons: lesquels je mets ?

Les pneus hiver sont au maximum de leur adhérence quand il fait moins de 7°. Sous cette température, sous la pluie, sur la neige ou sur le sol sec, il s'use moins qu'un pneu été. Il durera, si on a le pied léger, environ 30000 kilomètres. Le pneu été, lui, a les meilleures conditions d'adhérence quand il fait plus de 7°. Il parcourera aussi 30000 kms.

Alors je mets des pneus hiver ou pas ? Oui, si j'habite dans une région très froide, si je roule la nuit ou si je me rends dans des régions où ils sont obligatoires: en France, Suisse ou Autriche, par exemple.

Et des pneus 4 saisons ? Xavier Daffe du Moniteur Automobile estime que ce genre de pneus, ce n'est pas mal pour de petits rouleurs.

Petit calcul: Si je roule au moins 10000 kms/an et si j'ai deux trains de pneus et que je vais rouler 50000 kms avec ma voiture pendant 5 ans, cela vaut bien la peine, car on va les amortir.