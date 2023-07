"Plutôt Jouir", une bande dessinée réjouissante et empreinte d’une folle liberté

Il aurait été amusant d’observer la rencontre entre les deux autrices au moment où l’idée a germé dans leurs têtes : évoquer la vieillesse, la jouissance, les corps de personnes âgées, la sexualité taboue des résidents des maisons de repos.

Ce sujet, sensible, ne court pas les rayons des librairies et il est effectivement rare de tomber sur des œuvres qui montrent des corps nus de plus de 65 ans. Comme cachés, ces corps semblent être oubliés de la sphère artistique. Au mieux, on peut tomber sur des personnes grabataires mais très rarement sur des corps qui respirent le désir et la jouissance.

Je ne veux pas de femmes fortes, je veux des femmes libres !

Si on peut citer, en bande dessinée L'obsolescence programmée de nos sentiments, de Zidrou et Aimée de Jongh de Zidrou, Une vie d’amour de Nicoby, où les corps de couples sont montrés à tout âge de la vie, on ne croule pas sur des centaines de titres abordant ce thème.

Ici, Plutôt jouir s’intéresse au désir féminin et à l’envie de se donner du plaisir quelque soit l’âge et quelque soit la condition physique des personnes. Au début de l’histoire, Michèle apparait dans une chaise roulante, à l’allure passive et il est surprenant d’observer sa transformation physique dès lors que le projet de s’en aller de la maison de repos commence à germer dans son esprit. Le corps redevient vaillant et respire la vie. Tout comme on peut l’apercevoir dès la couverture avec les détails coquins qui donnent le ton et le rythme de ce road trip loufoque.