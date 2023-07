Pluto : le manga du maître Naoki Urasawa qui réinvente les aventures du jeune Astro Boy

En francophonie, Naoki Urasawa n’est certainement plus à présenter et est bien connu des lecteurs de manga. L’auteur qui se fera d’abord connaître avec sa série Yawara recevra de nombreux prix notamment à Angoulême pour sa série "2Oth Century Boys" en 2004 et pour "Pluto" en 2011. Il recevra, en 2018, le Fauve d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Sorti à partir de 2003, "Pluto" est une autre belle réussite de Naoki Urasawa. Ici encore, il signe un manga d’une intensité et d’un suspense rare dont seul l’auteur a le secret. S’il y a une chose caractéristique des œuvres du japonais c’est bien sa capacité à construire une intrigue à la complexité folle portée par des personnages forts, charismatiques et d’une profondeur unique. Son trait simple et arrondi réconforte le lecteur pourtant transporté dans un univers sombre et palpitant qui défile à toute allure grâce aux codes typiques du manga.

Dans "Pluto", le monde futuriste imaginé par Osamu Tezuka dans les années 50 est magnifié. Astro Boy perd sa naïveté et son innocence des dessins animés pour se retrouver au cœur d’un polar sombre aux messages forts. C’est un manga de science-fiction aux allures de thriller policier porté par des thèmes profonds. Naoki Uraswa y questionne les liens entre science et nature humaine, les dangers de la dictature ou l’art comme riposte aux agressions morales. Des thématiques souvent abordées dans son travail avec beaucoup d’intelligence sans jamais nuire au plaisir du lecteur.

Une série, disponible chez Kana en huit tomes, qui plaira aux ados comme aux adultes et qui sera d’ailleurs très prochainement adaptée sur l’une des grandes plateformes de streaming.