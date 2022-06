Plusieurs véhicules en feu ce mercredi matin : E40 fermée et E19 ralentie

Deux véhicule ont pris feu ce matin et provoquent des embouteillages importants. MAJ : 10h55

E40 fermée à hauteur de Battice vers Bruxelles

Ce matin, vers 5h45, un camion transportant de la paille a pris feu sur l'E40 à Herstal au km 92 vers Bruxelles. Le chauffeur a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police fédérale à l'agence Belga. Deux voies ont été neutralisées depuis ce matin. La chaussée a été fermée aux Hauts-Sarts à partir de 7h et l'est toujours mais à hauteur de Battice pour éviter que les files ne s'allongent. La circulation est toujours à l'arrêt depuis Battice. La bretelle d'accès 35 Hauts Sarts est également fermée.

Les véhicules légers doivent emprunter la A27 vers Prum, emprunter la sortie 7 'Theux', la N657 vers le centre de Theux, la N62 vers Sprimont, la N30 et ensuite l'accès 43 'Beaufays' de la E25 direction Liège. Cet itinéraire interdit aux plus de 7,5 T.

Pour les + de 7,5 T, ils doivent sortir à la sortie 8 'Spa' et suivre les indications de la police présente sur l'itinéraire de déviation.

Délestage en profondeur :

Pour les usagers venant de Maastricht via la E25, il y a lieu de privilégier l'autoroute E314 (au nord de Maastricht) et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège.

Pour les usagers venant de Aix, privilégier la A76 (au nord de Aix), la A79 vers Maastricht, la E314 et la E313 via l'échangeur de Lummen et redescendre vers Liège.