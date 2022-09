Plusieurs véhicules accidentés sur l’E411 : 7km de bouchon

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit sur l’E411 Bruxelles-Namur, au km 23 à hauteur de Louvain-la-Neuve (au niveau de la sortie 8a), les voies de gauche et centrale sont neutralisées provoquant 7 km de files et 40 minutes perdues vers Namur. D'après la police, un des véhicules aurait perdu le contrôle de son véhicule en évitant un obstacle, il a fini sa course sur le toit.

17H : On apprend que le dépannage nécessite la fermeture totale de l'autoroute. Il est conseillé de prévoir un itinéraire alternatif pour tenter d'éviter les ralentissements qui commencent avant à la sortie 7 pour Wavre Sud.