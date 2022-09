Plusieurs tunnels Bruxellois fermés

Ce mardi en fin d'après-midi un accident à provoqué un incendie dans le tunnel Belliard. Rapidement la fumée s'est propagée dans l'ensemble des tunnels qui suivent. Les services de secours ont du fermer l'ensemble des ouvrages : les tunnels Belliard, Cinquantenaire, Loi et Reyers-centre sont fermés à toute circulation jusqu'à nouvel ordre. Le feu a été rapidement maitrisé mais les pompiers doivent maintenant procéder à la ventilation complète de ces passages souterrains très fréquentés à l'heure de pointe.

Des files se forment sur la rue Belliard mais aussi sur l'autoroute E40 depuis Wolluwe-Saint-Etienne. On relève 30 minutes de retard entre Kraainem et Reyers.