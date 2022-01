Plusieurs snacks de viande rappelés pour présence possible de salmonelle

En accord avec l’Afsca, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, Imperial Meat Product retire de la vente les produits Delhaize Minisnacks de 125 g, les Aoste snack Pur Porc (80 g) et les Marcaboules (1 kg) et les rappelle auprès des consommateurs en raison de présence possible de salmonelle.

Il est demandé de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Les Delhaize Minisnacks (125 g) portent le numéro de lot 541859 et étaient en vente depuis le 13 janvier dernier. Leur date de durabilité minimale (DDM) est fixée au 20 avril prochain.

Les Aoste snack Pur Porc (80 g), numéro de lot 541854, DDM au 15 avril, étaient vendus depuis le 7 janvier.

Enfin, les Marcaboules (1 kg) portant le numéro de lot 541859 et une DDM au 20 avril étaient vendus depuis le 12 janvier.