Plusieurs producteurs locaux se regroupent au sein de la coopérative hervienne Idée Ferme

Une nouvelle coopérative dénommée " Idée Ferme " vient de voir le jour sur le pays de Herve. Elle regroupe plusieurs producteurs locaux de farine (Histoire d’un Grain), de pain (La boîte à pains) ou encore de confiture (Les ateliers de la Framboiserie de Malmedy). BocagEn, une coopérative énergétique, fait aussi partie du projet. Ensemble, ils veulent s’associer pour créer un nouveau lieu de transformation de leurs produits respectifs et ainsi inciter le consommateur à revenir vers le circuit court.

En s’associant, ces producteurs veulent mettre en avant le principe qu’ensemble on est plus fort. C’est aussi une réponse à la situation d’après-covid qui a vu disparaître de nombreux nouveaux clients des circuits courts. " C’est assurer l’avenir donc oui, on a tous vécu ce boom des circuits courts au moment du covid. On vit tous un peu cette désertion qu’on ne comprend pas très bien. On parle beaucoup des prix aujourd’hui mais les prix en supermarchés ne sont clairement pas plus intéressants que chez les petits producteurs ", affirme Renaud Keutgen, cofondateur d’Idée Ferme.

Les fondateurs recherchent donc un lieu où s’implanter sur le plateau de Herve, mais pas n’importe lequel : " Notre projet est clairement ancré dans la ruralité. Cette ruralité nous amène à réfléchir : soit reprendre des anciens bâtiments de ferme qui seraient dans un village, en bord de route, soit peut-être créer un nouveau bâtiment sur un terrain disponible. Après, on aime bien l’aspect mobilité douce donc on aimerait essayer d’être tout près des accès de mobilité douce ", précise-t-il.

Quant au contexte énergétique actuel, il a fini par devenir essentiel dans la motivation du projet : " Au démarrage du projet, il n’avait rien à voir, mais aujourd’hui il en a. C’est l’avantage d’avoir une coopérative comme BocagEn dans le projet. Ça veut dire que le lieu que nous allons créer sera vraiment un projet pilote en la matière et donc il y aura une notion d’autonomie énergétique qui sera primordiale ", confirme encore Renaud Keutgen.

La coopérative aimerait trouver un lieu d’implantation d’ici la fin de l’année puis faire appel à des coopérateurs.