Plusieurs organisations présentent une feuille de route pour sortir de la crise de l'asile

"Il est vrai que des milliers de places ont été libérées, mais il s'agit d'une obligation. Pour les personnes exilées, chaque nuit passée dehors est une nuit de trop. Or il existe des places supplémentaires, par exemple dans les maisons de retour non utilisées ou sur les sites aménagés pour les réfugiés ukrainiens qui sont tout sauf pleins et où les places et le personnel sont déjà disponibles", argue Sotieta Ngo du Ciré.

Les organisations humanitaires entendent interpeller le Premier ministre Alexander De Croo. A leurs yeux, la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, ne peut gérer cette crise seule à la barre. "Une coopération coordonnée entre les différentes autorités compétentes est nécessaire", estime la directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Tine Claus.