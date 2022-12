Plusieurs offres pour Cristiano Ronaldo, dont une mirobolante venue d’Arabie saoudite mais le joueur n’aurait encore rien accepté

Cristiano Ronaldo pourrait devenir le joueur le mieux payé du monde ! Le Portugais a reçu plusieurs offres depuis l’annonce de son départ de Manchester United, et la plus élevée vient du club d’Al-Nassr en Arabie saoudite. On évoque un salaire de 200 millions d’euros par an.

Si Marca a annoncé un accord entre les deux parties, cela a été démenti par plusieurs journaux depuis lors et rien ne serait encore fait.

CR7 dispute actuellement la Coupe du monde avec le Portugal et ne voudrait pas se laisser distraire par son futur transfert avant la fin du parcours portugais. Il n’aurait donc pas encore pris de décision, ni en faveur d’Al-Nassr ni d’un autre club.

Ce temps de réflexion ne semble pas illogique quand on sait que le joueur a pris la décision d’arrêter sa carrière si le Portugal remporte le Mondial. Affaire à suivre donc.