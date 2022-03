Plusieurs officiers supérieurs russes tués pendant l’invasion de l’Ukraine

Selon le Pentagone, les pertes militaires russes seraient de l’ordre de 7000, une estimation modeste. Selon le New York Times, cela représente un nombre plus élevé que les pertes militaires américaines pendant les campagnes combinées d’Irak et d’Afghanistan. Le 2 mars, la Russie a admis 498 soldats tués et n’a pas fourni de nouveaux bilans ultérieurement.

L’armée ukrainienne admet des pertes de 1300 soldats ukrainiens mais évalue les pertes russes à presque 12.000.