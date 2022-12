Plusieurs mots à caractère haineux seront bannis du Scrabble

Mattel a annoncé le retrait de plusieurs mots jugés offensants du Scrabble.

Mattel, qui distribue le Scrabble, a annoncé le retrait de plusieurs mots du célèbre jeu. Sont concernés par le bannissement : les termes racistes ou homophobes.

Les premiers changements sont survenus après le meurtre de Georges Floyd en 2020 et ne concernaient que les boîtes vendues aux USA. La version francophone sera, à son tour, revisitée. Qu’il s’agisse de parties jouées dans un cadre privé ou lors de compétitions, les nouvelles règles devront être appliquées par toute personne désirant gagner des points.

Si des mots ont déjà été bannis, d’après plusieurs médias, ce sont 62 mots du lexique de la langue française qui, cette fois, sont concernés.

Mattel, qui au total a retiré plus ou moins 400 mots depuis 2020, souhaite ainsi s’engager davantage dans l’inclusivité. “En tant que marque tournée vers la famille et consciente de l’impact des mots et de leurs évolutions, Mattel a fait appel à un linguiste indépendant pour identifier les mots à caractère haineux afin de revoir la liste officielle de mots autorisés à être joués lors des compétitions de Scrabble.”, a déclaré la marque à L’Express, d’après 7sur7.

Bien qu’elles s’ancrent dans le progrès, les nouvelles règles ne plaisent pas au comité de rédaction du dictionnaire du jeu qui souligne la double utilisation de certains termes ainsi qu’aux joueurs plus réticents qui estiment que ce sont les conséquences du wokisme.