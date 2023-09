Plusieurs morts après des coups de feu à Rotterdam, un suspect interpellé

"Plusieurs" personnes ont été tuées après avoir été visées par des tirs dans une double fusillade dans le centre de Rotterdam, a indiqué la police locale sans préciser le nombre de victimes. Trois blessés avaient été signalés dans un premier temps.

"Les deux fusillades à Rotterdam ont fait des morts. Nous informerons d'abord la famille et les proches et nous leurs donnerons plus d'explications plus tard", a déclaré la police de la ville dans un communiqué sur X, anciennement Twitter.

Une maison a été la cible de tirs à Delfshaven et a ensuite été en proie à un incendie, tandis qu'une personne présente dans une salle de classe de l'hôpital universitaire Erasmus MC a été touchée par les tirs. Là aussi, un feu a été bouté.

Le lieu des décès n'est pas connu.

Un homme de 32 ans, originaire de Rotterdam, a été interpellé près de l'héliport au sud de l'hôpital, où une arme à feu a également été trouvée. Les autorités suspectaient la présence d'un deuxième tireur, mais excluent désormais cette possibilité.

L'incendie qui s'était déclaré dans le centre médical Erasmus à Rotterdam a été maîtrisé. La police enquête pour savoir si le tireur a fait d'autres victimes dans le bâtiment. Des images sur place ont montré des personnes sortant de l'hôpital, y compris des médecins, tandis que des policiers en gilets pare-balles y pénétraient.

Un porte-parole de la région de sécurité Rotterdam-Rijnmond explique que le centre médical fonctionnait comme d'habitude en ce qui concerne les patients qui s'y trouvent. Les opérations qui étaient en cours ont poursuivi leur cours, affirme-t-il. Erasmus MC a tout de même invité les patients qui nécessitaient encore un traitement à ne pas se rendre au centre.

On ne sait pas encore si le bâtiment où la fusillade et l'incendie ont eu lieu est vide.

Le motif de l'attaque reste inconnu, a indiqué l'agence de presse locale ANP, citant la police.

Plus d'informations à venir