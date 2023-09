Plusieurs milliers de personnes à Bruxelles pour l’anniversaire des manifestations en Iran

Plusieurs milliers de personnes ont commémoré à Bruxelles l’anniversaire des manifestations lancées en Iran voilà un an. Sous l’égide du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI), des sympathisants, représentants d’organisations et responsables politiques ont ainsi exprimé leur solidarité avec le mouvement initié après la mort de l’étudiante iranienne Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Une conférence a été organisée plus tôt dans la journée, suivi d’un rassemblement. Une marche a ensuite conclu la commémoration.

Les participants ont réitéré les exigences du mouvement de protestation, principalement la fin du régime théocratique iranien et l’établissement d’une république suivant le programme de Maryam Rajavi, la présidente élue du CNRI. Ils ont également appelé la communauté internationale à prendre plus fermement position contre le régime iranien, notamment en désignant le corps des gardiens de la révolution islamique (GRI) comme organisation terroriste.

Le mouvement de protestation qui secoue l’Iran depuis maintenant un an a fait et fait toujours l’objet d’une féroce répression de la part du gouvernement. Selon le CNRI, on compte à l’heure actuelle plus de 700 décès en lien avec les manifestations, ainsi que des dizaines de milliers d’arrestations. Le soulèvement populaire en Iran, marqué en 2022 par de grands rassemblements populaires, a aujourd’hui cédé la place à un mouvement de désobéissance civile.