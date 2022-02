Plusieurs milliers d’enseignants manifestent en ce moment à Bruxelles

C’est tout le secteur de l’enseignement qui en a ras le bol et qui veut le faire entendre. Tout le personnel travaillant dans l’enseignement (ouvrier, enseignant, administratif, etc.) est concerné et cela de la maternelle jusqu’aux hautes écoles et l’enseignement universitaire.

Devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, plusieurs milliers de manifestants dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et la manière dont ils ont été traités durant la crise sanitaire.

Une délégation est actuellement reçue par le gouvernement.

Les syndicats prendront ensuite la parole.