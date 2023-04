Plusieurs milliers d’enseignants attendus jeudi dans les rues de Bruxelles

Après le personnel des CPAS mardi, le secteur de la Petite enfance mercredi, plusieurs milliers de profs sont attendus ce jeudi dans les rues de Bruxelles pour exprimer une nouvelle fois le malaise du monde enseignant. Ce sera sa cinquième grande manifestation en un peu plus d’un an.

A l’inverse des quatre précédentes, cette nouvelle action des enseignants aura toutefois des accents moins unis. Le front commun syndical, qui était bien soudé depuis des mois, s’est en effet quelque peu fissuré ces dernières semaines. En cause : des divergences de vues sur le projet de décret du gouvernement visant à introduire une nouvelle procédure d’accompagnement et d’évaluation des enseignants. Là où les syndicats socialistes (CGSP-Enseignement et Setca-SEL) et libéraux (SLFP-Enseignement et Appel) rejettent fermement le second volet du décret – celui qui ouvre la possibilité de licencier un enseignant jugé insatisfaisant-, la CSC-Enseignement est, elle, prête à l’accepter pour autant que son entrée en vigueur soit décalée de deux à trois années par rapport au reste du décret.