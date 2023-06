A la suite d’une chute de câble ce jeudi après-midi dans la station Aumale une partie du réseau de métro de la STIB est perturbée.

La ligne de métro 5 est interrompue entre Saint-Guidon et Etangs a indiqué la STIB, celle-ci renvoie les usagers vers un M-Bus.

Les lignes 2 et 6 sont également à l’arrêt entre Simonis et Delacroix, des M-bus sont disponibles entre Stuyvenbergh et Delacroix.