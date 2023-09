Plusieurs jeunes Liégeois récompensés aux EuroSkills 2023 en Pologne

Les représentants belges se sont illustrés aux EuroSkills 2023, le championnat européen des métiers techniques et technologiques pour les moins de 26 ans, qui s'est déroulé la semaine passée à Gdansk, en Pologne. Au total, ils ont remporté dix médailles dont deux médailles d'argent pour les jeunes Liégeois Héloïse De Smet en catégorie mode, et Frédéric Genin en conception mécanique. Trois jeunes ont aussi reçu la médaille d'excellence. Nous avons rencontré deux d'entre-eux à leur retour de Pologne. L'un a été récompensé en informatique, l'autre en menuiserie.

C'était très technique

Le Disonais Sébastien Klein, 24 ans, est diplômé en gestion réseaux IT, Information Technology, et en nouvelles technologies, un solide bagage couronné de succès à Gdansk. "Il y avait trois jours de compétition, avec trois modules différents totalement opposés mais en même temps totalement complémentaires" explique le jeune disonais. "C'était beaucoup de choses à apprendre par cœur pour certains modules. Des choses à savoir où aller trouver dans d'autres. C'était très technique". Avec au final, un très bon résultat: "On est quatrième, en sachant que les premiers ont fait le Best of Europe, donc le niveau était très très haut cette année."