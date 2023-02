Plusieurs incidents perturbent la circulation des trains vendredi

La circulation des trains sur la ligne rapide 50A entre Bruxelles et Gand est perturbée en raison de dégâts causés à l’infrastructure lors de travaux effectués sur un pont enjambant les voies à hauteur d’Erpe-Mere sur la E40, indique vendredi le gestionnaire du réseau Infrabel.

Les deux voies de la ligne concernée ont été fermées à 13h00. Les trains en provenance de Bruxelles pourront toujours circuler jusqu’à Denderleeuw avant d’être déviés vers Gand par la ligne 50 classique. Infrabel espère que les travaux de réparation seront terminés pour l’heure de pointe du soir. Ces travaux entraîneront des retards entre Gand et Bruxelles et éventuellement des annulations de trains. Les voyageurs doivent également tenir compte d’un temps de trajet plus long en raison du détour effectué. La SNCB signale également que les écrans d’information, l’application et le planificateur de voyage pourraient ne pas être à jour en raison de problèmes techniques. Il est donc demandé aux voyageurs d’écouter les annonces en gare.