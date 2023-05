Plusieurs hôpitaux bruxellois en grève et en service minimum ce mardi

Les travailleurs n’ont plus le temps pour assurer le côté humain et, même parfois plus le temps pour des soins

Les syndicats CSC, SLFP et CGSP et le personnel dénoncent des dégradations des conditions de travail au sein des hôpitaux. "Il faut être hyper flexible, hyper malléable, hyper disponible, jamais malade, jamais absent", explique Carine Rosteleur, infirmière et secrétaire régionale à la CGSP. "Tout est très très compliqué et les travailleurs sont épuisés. Il faut bâcler certaines tâches. Les ministres successifs ont réduit le temps d’hospitalisation pour les patients. Donc tout doit aller plus vite, plus rapidement. Tout doit être plus efficace. Il ne faut pas perdre une minute sinon l’institution se fait sanctionner au niveau de son financement. Et cela, ça se traduit sur le terrain avec des cadences infernales. Les travailleurs n’ont plus le temps pour assurer le côté humain et, même parfois plus le temps pour des soins".

La faîtière Iris qui gère ces hôpitaux a proposé un protocole global mais le front commun le juge "insuffisant" et considère qu’il "remet en question les droits syndicaux". Des membres du personnel des hôpitaux publics bruxellois avaient déjà mené une action en mars dernier pour dénoncer "un abandon de milliers de travailleurs par leur direction".