Plusieurs femmes accusent un acteur des Amandiers de violences sexuelles, selon Libération

L’acteur français Sofiane Bennacer, révélation du film les Amandiers, qui a été inculpé pour viols et violences sur d’anciennes compagnes, est mis en cause par trois autres femmes dans de nouveaux témoignages révélés vendredi par le quotidien Libération. Celles-ci l’accusent de "violences sexuelles et physiques" et dénoncent des pressions et des menaces.

L’acteur à l’affiche des Amandiers a été inculpé pour viols et violences sur plusieurs ex-compagnes en octobre dernier et placé sous contrôle judiciaire. Bien que l’acteur "conteste tout", son inculpation lui a valu d’être écarté par les Césars. Son nom a ainsi été retiré de la liste des nommés dans la catégorie meilleur espoir masculin 2023.

"Je suis innocent […] La présomption d’innocence existe-t-elle encore ? Ou sommes-nous dans un état de non-droit, un état où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ?", a-t-il réagi jeudi dans un long message sur Instagram. Sofiane Bennacer avait déjà nié ces accusations et a porté plainte contre les quatre plaignantes pour diffamation.