Plusieurs dizaines de garages en feu à Verviers : l’incendie est maîtrisé

Soixante garages ont brûlé ce samedi soir rue Octave Pétry à Verviers. 35 pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau sont intervenus sur place avec trois autopompes, deux camions-citernes et une auto-échelle. Il a fallu faire venir une citerne de la protection civile et des pompiers de la zone DG.

"Il n’y a plus de risques d’extension" du sinistre annoncent les pompiers de la zone VHP. "Les opérations vont malgré tout durer encore un certain temps".

L’origine du feu reste inconnue. Une septantaine de garages sont enclavés dans un pâté de maisons à l’endroit du sinistre. Le vent a très vite propagé les flammes de garage en garage. Seule une rangée de boxes a été épargnée. Les pompiers ont fait évacuer les habitants des immeubles directement voisins.

Les fumées étaient particulièrement âcres dans le quartier "à cause du contenu des garages" nous a expliqué un homme du feu, "il n’y a pas que les voitures et leur carburant, il y a aussi des meubles, des pneus et tout ce que les gens peuvent entasser". Personne ne semble avoir été blessé.