Plusieurs départs, Rodriguez et Thomas en fin de contrat : quel leader pour INEOS-Grenadiers en 2024 ?

En pleine période des transferts, INEOS-Grenadiers semble bien calme dans le sens des arrivées mais perd plusieurs coureurs importants. L’identité de son chef de file en 2024 reste à déterminer.

Alors que le mercato cycliste bat son plein, INEOS-Grenadiers se retrouve en difficulté et perd une partie de ses meilleurs escaladeurs au point où les futurs objectifs de l’équipe en 2024 restent en suspens.

Bradley Wiggins, Christopher Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. Ces quatre coureurs ont permis à l’équipe INEOS-Grenadiers, anciennement Sky, de mettre la main sur sept Tour de France sur les huit éditions disputées de 2012 à 2018. Ajoutez à cela deux Vuelta, un Giro et de multiples places d’honneur sur les différents Grands Tours et vous obtenez un cocktail qui avait largement pris la main sur ses concurrents à ce petit jeu. Depuis, les résultats sont loin d’être mauvais avec deux victoires sur le Giro comme point d’orgue mais la formation est sur une pente descendante qui pourrait inquiéter.

L’an dernier, la formation britannique a dû se résoudre à voir Adam Yates et Richard Carapaz partir ailleurs alors que Richie Porte a pris sa retraite. Si l’arrivée de Thymen Arensman est une réussite, en témoigne sa sixième place sur le dernier Giro, le Néerlandais de 23 ans ne semble pas incarner le grand leader capableun jour de renverser les Evenepoel, Vingegaard et autre Pogacar. En forme au début de la saison, Tao Geoghegan Hart avait déjà plus ce profil après avoir remporté le Giro 2020 mais le Britannique partira vers Lidl-Trek à la fin de la saison. Performant en montagne, Pavel Sivakov a aussi décidé de partir et rejoindra UAE l’an prochain.

Pour le reste, Daniel Felipe Martínez n’a jamais su capitaliser sur sa cinquième place au Giro 2021 et ne pourrait pas prolonger, BORA-hangroshe serait notamment sur le coup. La formation allemande serait d’ailleurs aussi intéressée par la venue de Carlos Rodríguez qui, lui, représente pourtant clairement l’avenir. Septième de la dernière Vuelta pour son premier Grand Tour, il a confirmé sur la Grande Boucle avec une très belle cinquième place. À seulement 22 ans, il pourrait bien être le nouveau leader de cette formation. En fin de contrat, l’Espagnol a les cartes en main et décidera seul de son avenir, alors que Movistar est aussi intéressé. De son côté, Geraint Thomas est également en fin de contrat et n’aurait pas vraiment entamé de discussions concernant une future prolongation même si cela reste ouvert, surtout si sa Vuelta est réussie.