Plusieurs communes interdisent les randonnées cyclistes de plus de 500 participants en région liégeoise

Les Collèges de police des zones de police de Stavelot-Malmedy et des Fagnes ont pris la décision motivée de refuser désormais le passage de randonnées cyclo-touristiques de plus de 500 participants. D'autres pourraient suivre.

Ces zones de police couvrent les territoires des communes de : Jalhay, Lierneux, Malmedy, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts et Waimes.

Certains bourgmestres en ont ras-le-bol. Ils constatent que depuis des années, les randonnées cyclistes se multiplient et rassemblent de plus en plus de monde. Et que parfois, elles ne respectent pas les riverains.

Un manque d'organisation et une indiscipline de plus en plus évidente

Stockeu, Haute Levée... Stavelot possède plusieurs côtes mythiques du cyclisme. Mais pour les randonnées cyclistes organisées sur le parcours avec plus de 500 participants, ce sera désormais interdit. Le bourgmestre de Stavelot, Thierry de Bournonville, en a ras-le-bol: "Nous avons observé depuis plusieurs années, après avoir été quand même tolérants, un manque d'organisation et une indiscipline de plus en plus évidente des cyclo-touristes à l'égard notamment de nos riverains et des gens qui étaient amenés à partager la voirie publique avec eux. Ce que nous avons également, ce sont des problèmes récurrents de déchets autour du parcours et des problèmes de circulation avec une incompétence des signaleurs."

Autre problème : le manque de policiers

Autre problème pour les bourgmestres, le manque d'agents. A Theux, Pierre Lemarchand préside la zone de police Fagnes: "Nous manquons évidemment de personnel" confirme-t-il. "Avec tous les événements qui se passent dans les trois communes, rajouter encore des randonnées de plus de 500 cyclistes nous pose un problème, et un problème de sécurité aussi."

Parmi les randonnées cyclistes essentiellement concernées, le Liège-Bastogne-Liège Challenge et la Tilff-Bastogne-Tilff. Contactés, leurs organisateurs n'ont voulu faire aucun commentaire.