Plusieurs commerces et un petit supermarché vont ouvrir dans la gare de Namur ces prochains mois

La ville de Namur a d’ailleurs octroyé un permis d’exploitation à la SNCB pour ce nouvel espace qui dépasse les 400 m2, seuil à partir duquel une telle demande est obligatoire. Un nouvel espace, un lien commercial entre les deux côtés de la gare mais dans lequel, la SNCB a tout pouvoir et qui ne fait donc pas partie du schéma d’attractivité commerciale pour un développement du commerce à Namur. Une offre améliorée qui pourrait aussi bénéficier aux riverains de la gare, c’est en tout cas la volonté du rail belge : "C’est vrai qu’une gare vue comme un petit tissu commercial, ça rend aussi l’espace plus vivant et convivial, même en dehors des heures de travail, et cela peut aussi être un bénéfice pour les personnes qui habitent le quartier", explique Marianne Hiernaux.

Une offre supplémentaire, qui rapprocherait un peu plus le quartier de Bomel de la gare du centre-ville et un supermarché, même petit, qui permettrait d’étoffer l’offre, alimentaire notamment, du boulevard du Nord.