Plusieurs chevaux ont péri dans un incendie, au manège La Fagne Saint-Remacle, à Theux

Un incendie est en cours à l’école d’équitation de la Fagne Saint-Remacle, dans les Ardennes, entre Theux et Louveigné. Le feu a démarré dans un hangar à paille, pour une raison encore indéterminée. L’établissement est le cadre pendant ces quatre jours d’un important concours de sauts d’obstacles, ouvert notamment à des enfants. Ils étaient donc plusieurs dizaines, sur place, et certains, en état de choc, ont été pris en charge par la zone de secours. Dans la précipitation de l'évacuation, quelques personnes sont tombées, ou se sont foulé une cheville, et elles ont reçu les premiers soins dans un poste médical avancé, qui a également géré quelques intoxications. Plusieurs chevaux se sont échappés, mais pour la plupart, ils ont été conduits dans une prairie voisine. Quelques-uns ont quand même été brûlés, et plusieurs bêtes ont péri. Leur nombre n'est pas encore connu.

Une trentaine de pompiers sont toujours sur les lieux: l'instabilité de l'entrepôt rend l'intervention périlleuse. Or, il faut y pénétrer, sortir la paille, avant de l'étaler à l'extérieur puis l'arroser. Une opération qui risque de prendre plusieurs heures.