Plusieurs centaines de personnes ont marché à Gentinnes pour réclamer le retour de Madame Divine

Le directeur de l’école et un groupe de parents se sont particulièrement mobilisés. Ils rendent visite régulièrement à Divine mais se disent fort inquiets. "Elle garde espoir, mais nous n’avons pas vraiment de nouvelles positives, raconte Nicolas Bodart, papa d’élève et membre actif du comité de soutien. Elle devait embarquer dans un vol pour Kinshasa mais elle l’a refusé, comme elle peut le faire. On n’en sait pas beaucoup plus. Un avocat travaille sur son dossier. Et en tant que citoyens, on se mobilise, car on sait que ça peut faire évoluer les choses, notamment auprès de la Secrétaire d'Etat". La Secrétaire d'Etat à l’asile et à la migration, Nicole De Moor, que les militants souhaitent rencontrer dans les prochains jours, pour lui remettre une pétition de plus de 8000 signatures.