Plusieurs centaines de participants à des marches en soutien aux personnes suicidaires

Plus de 300 personnes ont participé samedi à 5h00 du matin à des marches à Bruxelles, Mons, Anvers ou encore Louvain, dans le cadre de l'action "". Celle-ci vise à soutenir les personnes en proie à des pensées suicidaires.

Lancée en 2009 en Irlande par l'organisation Pieta House, l'action désormais mondiale est relayée en Belgique par le Centre de Prévention du Suicide ainsi que son pendant flamand. Vingt-et-un pays, pour un total de 200.000 marcheurs, y ont participé cette année.

Les marches, de cinq kilomètres, ont pour objectif de rassembler en envoyant le message que les personnes en proie à des idées suicidaires ne doivent pas rester seules avec leur souffrance.

La Belgique est le pays européen qui compte le plus de suicides, avec une moyenne de six par jour. L'action y a rapporté plus de 15.000 euros, qui seront répartis entre Pieta House et ses partenaires locaux.