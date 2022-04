Plusieurs candidats à l’élection présidentielle française appellent aux dons : comprenez-vous cet appel à l’aide ?

Raphaël, un auditeur de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "C’est culotté de réclamer des dons face à la télévision française et même face au monde entier, d’autant plus qu’elle a quand même un certain patrimoine. Lors de la prochaine campagne, les politiciens n’ont qu’à aller à la banque et demander un montant en fonction de leur patrimoine."

On a l’impression que pour elle, c’est l’équivalent de 1000 euros

"Demander aux citoyens qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois, c’est juste honteux. S’ils ont déjà du mal à gérer leurs finances, comment pourraient-ils gérer un pays ? Si j’étais Français, je ne les aiderais pas."