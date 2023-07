Plusieurs agriculteurs wallons élèvent la race Mangalica, l’équivalent du Wagyu mais avec un groin

Connaissez-vous le Mangalica ? En Wallonie, l’élevage de ce cochon se développe doucement. Il faut dire qu’il s’agit d’une viande d’exception pas forcément accessible pour toutes les bourses. Le prix peut atteindre jusqu’à 100 euros par kilo pour la viande fraîche qui s’arrache notamment dans l’Horeca. Pourquoi ? La préparation et la conservation de la viande demandent bien des efforts et surtout beaucoup de temps, 18 mois d’élevage et autant pour la maturation des charcuteries par exemple. Mais le résultat est là à la dégustation, riche en oméga 3 et 6, la viande fond en bouche comme un bonbon. Et puis ce cochon, en plus d’être bon, a un look plutôt original. Il est laineux comme un mouton.