Plusieurs accidents à déplorer sur le ring de Bruxelles

Un accident impliquant trois véhicules s'est produit sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de la sortie 15 "Anderlecht-Pede". Une bande de circulation est neutralisée en direction de Hal. On note à présent 6 km de files entre Zellik et Neerpede et plus d'une heure perdue.

Accident aussi en circulation extérieure à Wemmel, ce qui engendre des ralentissements depuis Vilvorde Koningslo. 6 km de files et 30 minutes à rajouter sur ce tronçon. Deux bandes de circulation sont soustraites au trafic à cet endroit.

Un autre accident a eu lieu en circulation intérieure à Beersel. La bande de droite est neutralisée vers Grand-Bigard.

Pour rappel, des chutes de pluie sont prévues jusqu'à ce soir sur l'ensemble du pays. Des pluies parfois intenses localement pouvant entraîner un fort risque d'aquaplanage. Modérez votre vitesse, gardez vos distances de sécurité et allumez vos phares !