Plus vous utilisez les réseaux sociaux, moins vous aurez envie d'avoir des enfants.

Les raisons expliquant la décision de reporter la venue d'un enfant sont multiples. Certains évoquent leur situation incertaine (situation financière, études encore en cours, taille de l'appartement...). D'autres préfèrent conserver leur style de vie et ne rien changer à leur quotidien. Et il y a ceux qui sont déjà parents et qui ne désirent pas d'autres enfants.

Les personnes ayant cité leur volonté de conserver leur train de vie ainsi que ceux plus préoccupés par l'insécurité de leur situation sont celles qui sont les plus attachées aux réseaux sociaux. Ces derniers sont également plus largement des personnes n'ayant pas d'enfants à charge.