Plus vous êtes stressé, plus vous trouvez votre partenaire insupportable, selon une étude.

Au terme de l'expérience, les chercheuses ont constaté une tendance accrue à se focaliser sur les comportements négatifs de leur partenaire chez les personnes les plus exposées à des situations stressantes.

Parmi les comportements qui irritent le plus : ne pas tenir une promesse, faire preuve de colère ou d'impatience ou critiquer son partenaire.

Bien sûr, une seule journée stressante ne suffit pas à démontrer ce type de réaction : l'étude mentionne plutôt une accumulation plus longue de circonstances stressantes de la vie.

"Pour de nombreuses personnes, les dernières années ont été difficiles et le stress de la pandémie continue de se faire sentir. Il serait possible d'examiner si les effets néfastes du stress sont encore plus marqués chez les couples qui ne sont plus dans la phase des jeunes mariés. Mais le fait que nous ayons constaté ces effets dans un échantillon de jeunes mariés montre à quel point les effets du stress peuvent être importants", souligne Lisa A. Neff, chercheuse au département du développement humain et des sciences de la famille de l'université du Texas, qui a dirigé l'étude.