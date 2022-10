"Plus vous attendez, plus la note sera salée": les panneaux photovoltaïques restent-ils rentables aujourd’hui ?

La Question Echo, en partenariat avec nos confrères et consœurs du journal L’Écho, faisait ce vendredi le point sur la rentabilité des panneaux photovoltaïques, sur lesquels certains se ruent, alors que d’autres hésitent à réaliser cet investissement car ils craignent de ne jamais pouvoir le rentabiliser.

"Il y a actuellement une véritable ruée sur les panneaux photovoltaïques, et tant que les prix de l’énergie resteront élevés, il y a peu de chance que cette demande faiblisse, expliquait Caroline Sury. Résultat, les délais ne cessent de s’allonger, au point que certains installateurs n’acceptent même plus de nouveaux clients. En clair, entre la signature du bon de commande et le placement de vos panneaux, il faut compter un délai de neuf à dix mois, ce qui nous amène au mois de juin. Donc, méfiez-vous si un entrepreneur vous propose des délais bien plus courts."

Course contre-la-montre

C’est même une course contre-la-montre pour les Wallons : "Il est plus que temps de chercher et de trouver une firme qui pourra vous fournir une installation avant l’échéance du 31 décembre 2023. En effet, seuls les ménages wallons qui auront fait placer et réceptionner leur installation avant 2024 pourront continuer à bénéficier du compteur qui tourne à l’envers jusqu’en 2030, c’est-à-dire le mécanisme de compensation qui permet de rentabiliser plus rapidement votre investissement".

Et en même temps, les prix de ces installations sont occupés à grimper : "plus vous attendez, plus la note sera salée". Pour un devis demandé à un installateur en janvier, la facture totale s’élevait à 8 470 €. Début septembre, la facture pour la même installation s’élevait cette fois-ci à 11 190 €, soit une différence de 2 720 €, près de 30% de hausse.