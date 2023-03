Plus vaste et plus sécurisée, la nouvelle gare des bus de Wavre sera inaugurée au printemps

La nouvelle gare des bus est située à un jet de pierre, de l’autre côté du bâtiment du TEC, le long des voies de chemin de fer. Seize quais y ont été aménagés, deux fois plus qu’aujourd’hui. Les bus articulés pourront stationner plus facilement. Ce site est plus vaste, bien plus pratique pour les chauffeurs et beaucoup plus sûr pour tous les usagers.

"Le flux des voitures et des autobus sera coupé, poursuit Catherine Bes. Uniquement la clientèle, les vélos et les bus auront accès à la gare. Nous avons aussi prévu un quai commun avec la SNCB. Donc vous descendez du bus et vous montez dans votre train, et à l’inverse vous descendez du train et vous pouvez prendre votre bus en correspondance. Et nous avons pensé à la mobilité douce. Il y a une série d’abris pour les vélos et de boxes qui sont prévus pour les gens qui arrivent à la gare avec leur vélo ou leur trottinette."