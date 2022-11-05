"Пізніше я буду журналістом" | "Plus tard, je serai journaliste!"

Це вперше для RTBF Ukraine! 14 молодих українців приїхали на "екскурсію" знайомитися зі студіями.
Ми їх зустрічали 3 листопада. У студії було людно, а атмосфера – особливо святкова!
Для цих українських дітей, які зараз живуть у Бельгії, це була можливість "наживо" дізнатися, як працює RTBF Україна, єдина українська радіостанція в Бельгії.
Команда пояснила їм, як інформація вибирається, записується, а потім записується.
Тоді всі відвідувачі мали можливість побути на місці радіоведучого, записавши новини в студії та навіть заспівавши пісню!
Учасники також ознайомилися з історією РТБФ. На першому поверсі в невеликому музеї представлено обладнання, яке використовувалося від початку радіо та телебачення до наших днів.
Можливо, спогад про цей особливий день викличе у них бажання стати журналістом? Хто знає !
А головне, не пропустіть дебют біля мікрофона наших юних ведучих! Слухайте сьогодні ввечері на RTBF Україна!