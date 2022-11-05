Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

"Пізніше я буду журналістом" | "Plus tard, je serai journaliste!"

il y a 38 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

Це вперше для RTBF Ukraine! 14 молодих українців приїхали на "екскурсію" знайомитися зі студіями.

Ми їх зустрічали 3 листопада. У студії було людно, а атмосфера – особливо святкова!

Для цих українських дітей, які зараз живуть у Бельгії, це була можливість "наживо" дізнатися, як працює RTBF Україна, єдина українська радіостанція в Бельгії.

Команда пояснила їм, як інформація вибирається, записується, а потім записується.

Тоді всі відвідувачі мали можливість побути на місці радіоведучого, записавши новини в студії та навіть заспівавши пісню!

Учасники також ознайомилися з історією РТБФ. На першому поверсі в невеликому музеї представлено обладнання, яке використовувалося від початку радіо та телебачення до наших днів.

Можливо, спогад про цей особливий день викличе у них бажання стати журналістом? Хто знає !

А головне, не пропустіть дебют біля мікрофона наших юних ведучих! Слухайте сьогодні ввечері на RTBF Україна!

C’est une première pour RTBF Ukraine ! 14 jeunes Ukrainiens sont venus en " excursion " découvrir les studios.

Nous les avons accueillis le 3 novembre. Le studio était bondé et l’atmosphère particulièrement festive !

Pour ces enfants ukrainiens, qui vivent actuellement en Belgique, c’était l’occasion de découvrir " en live " comment fonctionne RTBF Ukraine, la seule radio ukrainienne de Belgique.

L’équipe leur a expliqué comment les infos sont choisies, écrites, puis enregistrées.

Tous les visiteurs ont ensuite eu l'occasion de se mettre dans la peau d’un animateur radio, en enregistrant des nouvelles en studio et même en chantant une chanson !

Les participants se sont aussi familiarisés avec l'histoire de la RTBF. Au rez-de-chaussée, un petit musée présente en effet le matériel utilisé depuis les débuts de la radio et de la télévision, jusqu’à nos jours.

Peut-être le souvenir de cette journée spéciale leur donnera-t-il envie de devenir journaliste ? Qui sait !

Surtout, ne manquez pas les débuts au micro de nos jeunes présentateurs ! C’est à écouter sur RTBF Ukraine !

Articles recommandés pour vous