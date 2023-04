"Plus tard, je serai…" de S.A. William : abolir les stéréotypes de genre dès la petite enfance

L’idée du consentement est également abordée de façon très spontanée lorsque la question du baiser du prince à la princesse endormie est soulevée. Si la princesse dort, elle ne peut pas donner son accord, alors on ne peut pas l’embrasser. Si simple, que même un enfant peut le comprendre.

Moi je veux être une princesse dans un magnifique château. Tu me réveilleras d’un baiser ?

Il ne peut pas ! intervient une fillette au premier rang. Pour s’embrasser, il faut donner son consentement, comme le dit maman.

Les enfants sont représentés dans toute leur diversité. La notion de handicap est évoquée de façon naturelle (une petite fille porte un appareil auditif) sans que cela ne soit le thème principal du livre.

Aujourd’hui encore, les stéréotypes sexistes persistent à l’école, souvent inconscients de la part des professeurs ou des élèves. Le traitement et les attentes différencié·es selon le sexe de l’enfant, même involontaires, ont un impact décisif sur leur trajectoire scolaire.

Ouvrir le dialogue et le champ des possibles pour les enfants de tous sexes, dès la petite enfance, c’est leur offrir un futur plus ouvert, plus riche et plus épanouissant.