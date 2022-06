Plus sec pour pour ce premier jour d'été

Vendredi sera à priori la journée la plus chaude de la semaine avec un soleil généreux rapidement voilé au fil des heures et des températures estivales de 24 à 26°. L’après-midi, de nombreux nuages bourgeonneront et on surveillera de près des orages fort actifs sur la France qui pourraient remonter sur le sud du notre pays essentiellement.

Samedi et dimanche, les prévisions s’affinent : la Belgique restera dans l’air chaud et instable. Des orages pourraient déjà se produire en journée samedi, ils remonteront de la France vers nos régions et se déplaceront aussi d’ouest en est. 20°C en bord de mer samedi, 23 à 26°C des reliefs vers le centre avec entre les orages de belles éclaircies. Peu de changement dimanche avec déjà des coups de tonnerre possibles le matin. On slalomera entre les orages et il fera chaud et lourd : 22 à 26°C.

A priori, lundi, nous perdrions quelques degrés entre averses et éclaircies : 15 à 19°C.