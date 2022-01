Plus "respectueux" que le clos d’équarrissage : un crématorium pour animaux à Soignies

C’est un crématorium un peu particulier qui existe à Soignies : un crématorium pour animaux domestiques et chevaux. L’entreprise Samsara Eternity y est installée depuis quelques années et la demande ne fait qu’augmenter.

Les propriétaires d’animaux recherchent de plus en plus souvent une méthode autre que l’équarrissage pour dire adieu à leur compagnon. Certains font le choix de l’enterrer dans leur jardin mais ce n’est pas forcément légal. Il existe une autre option, celle de la crémation. C’est ainsi qu’à Soignies, l’entreprise Samsara Eternity se charge de l’incinération des animaux. Les chiens chats (et même les chevaux) auront droit à un dernier accompagnement que beaucoup de propriétaires trouvent plus digne et qui constitue souvent un soulagement pour eux. Nous avons visité le crématorium pour vous.

Du hamster… au gorille

Dès la porte d’entrée, Nanou Collart, la directrice accueille les propriétaires d’animaux. Un accueil chaleureux et respectueux, Les chiens, chat ou hamsters sont pris en charge et même parfois des bêtes bien plus grandes : "un des chevaux les plus lourds qu’on ait jamais eu faisait au-delà de 700 kilos. Par contre, l’animal le plus exotique qu’on ait jamais eu, c’était un gorille de Pairi Daiza". Les propriétaires peuvent se recueillir avant l’incinération auprès de leur animal. Débute ensuite la crémation. "Ce qui est important pour les gens, c’est de savoir que les animaux sont identifiés à chaque moment. Ils ont leur carte d’identité. C’est pour ça qu’on pose beaucoup de questions aux propriétaires qui viennent incinérer leur animal".

Le deuil des propriétaires ne doit pas être sous-estimé

Durant ce temps, les propriétaires attendent dans un salon, où ils peuvent rencontrer d’autres familles. Pour Nanou, le deuil de propriétaires ne doit pas être sous-estimé : "on essaie de toujours créer un cocon pour que les gens se sentent bien. Ils en ont besoin, les propriétaires, que des gens soient là pour eux, pour les soulager et écouter leurs histoires". Les familles repartiront avec l’urne contenant les cendres de leur animal ou les laisseront sur place. Elles seront alors enterrées dans un jardin où les propriétaires pourront se recueillir.

Le coût d’une crémation pour un animal de compagnie varie en fonction de la taille et surtout du poids de l’animal. L’émission "On n’est pas des pigeons" y a consacré une séquence à (re) voir ici.