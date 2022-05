"Plus que parfait" et plus efficace que jamais : De Bruyne, le messie de Manchester City sur la route du titre

Kevin De Bruyne marche sur l’eau ces dernières semaines. Au point d’endosser le rôle de messie de Manchester City dans la course au titre en Premier League. Le Diable rouge a récité une nouvelle master-class contre Wolverhampton : quatre buts dont un hat-trick de son mauvais pied. Qu’il est loin le début de saison hésitant où KDB gêné par sa cheville peinait à être décisif.



Dans la lutte acharnée que se livrent City et Liverpool, De Bruyne est le facteur X de Guardiola. Sur ses 8 derniers matches de Premier League, il a planté 8 buts et a délivré 5 assists. C’est bien simple, il a un pied dans une réalisation sur deux des Cityzens.



Plus efficace que jamais, KDB a fait grimper son compteur buts à 19 toutes compétitions confondues. Jamais dans sa carrière, il n’avait marqué autant au cours d’une seule saison. Depuis son arrivée à l’Etihad, il est impliqué dans 201 buts en 305 apparitions. Tout simplement phénoménal pour un milieu de terrain.