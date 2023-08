Plus que le blond platine de Barbie, c'est le rouge flamboyant d'Ariel qui fait l'unanimité cet été.

Une vague rose semble avoir déferlé sur les univers de la mode et de la beauté avec la sortie du film "Barbie". Mais c'est pourtant la coloration rouge d'Ariel, la jeune sirène fougueuse, qui fait actuellement des émules sur les plages du monde entier. Même les célébrités, à l'instar de Megan Fox, ont succombé à la tendance capillaire du moment qui compte (déjà) des millions de vues sur les réseaux sociaux.

Qu'on ne s'y trompe pas, le blond platine de Barbie demeure une valeur sûre cet été. Reste que le rouge flamboyant de l'héroïne du film "La Petite Sirène", sorti deux mois plus tôt que "Barbie", semble faire davantage l'unanimité en cette saison estivale, synonyme d'audace et d'extravagance. Entre le rose, le rouge et le roux, la coloration capillaire de la princesse Disney ne laisse personne indifférent, à commencer par les personnalités publiques.