« Plus que jamais », un drame déchirant et lumineux avec Vicky Krieps et le regretté Gaspard Ulliel

Avec Plus que jamais, Emily Atef réussit un drame sobre, pudique, étrangement doux et lumineux. Éminemment troublant, également. Impossible en effet, à la vision du film, de ne pas penser à la mort de Gaspard Ulliel, disparu en janvier dernier et dont c’est là l’ultime rôle. En ce sens, les derniers moments de vie du personnage de sa compagne à l’écran semblent constamment renvoyer en miroir à ses derniers moments de jeu et de vie à lui, contribuant encore plus à faire de Plus que jamais un objet cinématographique déchirant.

En montrant à quel point la maladie change la donne et reconfigure les priorités, modifie la perception des gens et du temps, Emily Atef excelle à brosser le portrait d’une femme certes condamnée mais qui brûle d’une liberté solaire et d’une vibrante intensité de vie. Malgré la noirceur de son sujet, elle le fait, qui plus est, sans jamais tomber dans le pathos misérabiliste ni le mélodrame larmoyant, embrassant la dimension existentielle de son histoire avec un splendide appétit de cinéma.

Un bouleversant hymne à la vie à voir absolument !