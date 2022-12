Plus que jamais, les musées américains comptent sur le mécénat pour diversifier leurs collections

Les alliances avec les autres ­musées pourraient-elles un jour devenir un moyen plus économique de "rééquilibrer" des collections ? L’idée de partager une œuvre d’art avec une autre institution pour l’exposer chacun à son tour n’est pas encore entrée dans les mœurs. En revanche, le mécénat l’est beaucoup plus. La dernière édition du rapport Burns Halperin montre à quel point les musées américains comptent sur les dons pour diversifier leurs collections, à l’heure où leurs maigres budgets alloués aux acquisitions ne font pas le poids face aux cotes stratosphé­riques de certaines œuvres réalisées par des artistes longtemps méprisés par l’histoire de l’art.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le Metropolitan Museum of Art de New York a dépensé 36,4 millions de dollars pour s’offrir de nouvelles œuvres d’art entre 2020 et 2021, selon les informations d’Artnet News. Autant dire qu’il lui faudrait plus d’un an d’économies pour s’offrir Jimson Weed/White Flower No. 1 de Georgia O’Keeffe, l’œuvre d’une artiste femme la plus chère jamais vendue aux enchères.

Bien sûr, la grande majorité des œuvres d’artistes sous-représentés dans les musées n’atteignent pas de telles sommes. Mais leur acquisition constitue souvent un casse-tête pour des institutions dont les derniers résultats financiers ont été mis à mal par la pandémie. Certaines vendent quelques-uns de leurs trésors pour ouvrir à leurs collections à la diversité, une pratique longtemps controversée appelée "aliénation" ("deaccessioning", en anglais). Mais la plupart s’appuient sur la générosité de mécènes pour s’offrir de nouveaux chefs-d’œuvre.

Le dernier rapport Burns Halperin révèle ainsi que les dons d’œuvres d’artistes femmes ont largement dépassé les acquisitions pour la trentaine de musées américains sondés (71% contre 29%). Les auteurs de l’étude ont constaté un phénomène similaire pour les créations d’artistes afro-américains, avec 63% de dons contre 37% d’achats. La tendance s’inverse toutefois lorsque l’on s’intéresse aux artistes afro-américaines : c’est la seule catégorie pour laquelle les musées ont plus enrichi leurs collections à travers des acquisitions, et non des donations (56% contre 44%).

Selon Julia Halperin, une journaliste qui a participé à la rédaction du rapport Burns Halperin 2022, ces contributions ­extérieures constituent une véritable planche de salut pour enrichir les collections des musées nord-américains. Mais elles ont des limites. "Les dons proviennent de personnes qui siègent au conseil d’administration, de mécènes de la vieille école [qui] ont tendance à avoir rassemblé une image désuète de l’histoire de l’art", a-t-elle expliqué à The Art Newspaper. D’où l’importance d’œuvrer pour davantage de diversité dans l’ensemble du milieu de l’art.