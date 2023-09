Plus que jamais, la musique surfe sur la nostalgie

Mais ce n’est pas le seul point commun entre ces deux titres : ils ont tous les deux des sonorités très rétro, et plus particulièrement Y2K. Le "y" de ce terme renvoie au mot anglais "year" ("année") et "2K" à 2000. Il est couramment utilisé pour faire référence au retour des années 2000 dans la mode, mais aussi dans l’industrie musicale. Cette résurgence empreinte de nostalgie donne lieu à des reprises inattendues, comme celle de l’hymne eurodance "Blue (Da Ba Dee)" d’Eiffel 65 par David Guetta et Bebe Rexha. La mélodie de "(It Goes Like) Nanana - Edit" de la DJ et productrice sud-coréenne Peggy Gou rappelle, elle aussi, celles de tubes emblématiques de ce genre musical très dansant qui a déferlé sur le continent européen entre 1992 et 1998. Citons, en exemple, "9pm (Till I Come)" d’ATB ou encore "Around the World (La La La)" d’ATC. Plusieurs morceaux inclus dans ce classement surfent sur cette vague Y2K, à l’instar de "Baby Don’t Hurt Me" de David Guetta en featuring avec Anne-Marie et Coi Leray (n°5) et "Desire" de Calvin Harris en featuring avec Sam Smith (n°8). Ce qui montre à quel point la nostalgie des années 2000 donne désormais le la dans la musique.

Les influences derrière certaines chansons apparaissant dans le palmarès sont tout aussi vintage, quoiqu’un peu plus datées. Ainsi, "Dance the Night (From Barbie the Album)" de Dua Lipa (n°4) et "Flowers" de Miley Cyrus (n°6) empruntent des sonorités au disco —ce genre musical né au début des années 70— tandis que "As It Was" de Harry Styles rappelle davantage les années 80. La preuve, s’il en fallait encore une, que le rétro est le nouveau cool.