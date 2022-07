Le premier volet, sorti en 2010, a été un carton au box-office. Rapidement suivi d’un second volet sorti en 2013 et d’un troisième en 2017, les réalisateurs n’en sont bien sûr pas restés là. Il fallait tirer sur la corde et sortir un film dérivé de cette première histoire. C’est ainsi que les petites créatures jaunes qui servaient de larbins à Gru ont eu droit à leurs propres films. Le premier préquel de "Moi, Moche et Méchant" est ainsi sorti en 2015, et le second vient tout juste d’arriver dans les salles obscures du monde entier.