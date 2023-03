"Plus que 3 mois à vivre" à domicile : repenser les critères et les outils pour financer les soins palliatifs

Le système de financement fédéral actuel de l’INAMI pour les patients qui souhaitent mourir à la maison est essentiellement limité aux patients dont l’espérance de vie est estimée à 3 mois maximum.

Or, la loi de 2002 relative aux soins palliatifs définit le patient palliatif comme "tout patient qui se trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle que soit son espérance de vie". La loi ne prévoit donc pas de terme. On voit tout de suite la contradiction, et la difficulté aussi, pour le médecin, d’évaluer l’espérance de vie restante, sur la base d’une question "surprise" du type "Seriez-vous surpris si le patient décédait dans les 12 mois" ?