Plus que 2 semaines pour demander le deuxième forfait de base gaz-électricité

La manière dont vous recevez ces primes dépend de la prime et de votre fournisseur d'énergie. Certains fournisseurs accordent des remises mensuelles sur les factures d'acompte ou les factures finales, d'autres déduisent le montant en une seule fois. D'autres encore versent le montant sur votre numéro de compte. La prime pour le gaz en installations collectives est versée par la Trésorerie (SPF Finances) et non par les fournisseurs.