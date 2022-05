Plus qu’une joueuse du top 10 chez les dames, fin de parcours pour Goffin, Swiatek intraitable : les faits marquants de la 7e journée à Roland-Garros

Jour 7 et toujours le même constat dans le tableau féminin. C’est l’hécatombe chez les têtes de série féminin. Un constat que l’on peut faire une dernière fois pour le top 10 puisqu’il ne reste désormais plus que la numéro 1 mondiale Iga Swiatek en course pour le sacre après les éliminations de Paula Badosa (WTA 4) et Aryna Sabalenka (WTA 7). Fin de parcours également pour David Goffin qui, diminué physiquement, s’est incliné face à Hubert Hurkacz, 13e joueur mondial. Retour sur les cinq faits marquants de la 7e journée du côté de la Porte d'Auteuil.