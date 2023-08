Plus qu'un mois avant le grand lancement de l'opération, "Coup de théâtre !", de la RTBF

Entourez la date dans votre agenda, le compte à rebours pour le lancement de l'opération "Coup de théâtre !" a commencé !

Et oui, entre le 29 septembre et le 8 octobre 2023, la RTBF, en partenariat avec l'ensemble du secteur des arts vivants (compagnies, centres scéniques, lieux de création, centres culturels et tiers-lieux), lance une initiative inédite afin de promouvoir le spectacle vivant à l'occasion de la rentrée théâtrale et des lieux de diffusion de spectacles.

Le but de cette opération ? Encourager de nouveaux publics à fréquenter les salles de spectacles un peu partout en Belgique !