Plus qu'un film, plus qu'une soirée, retrouvez Plan Fixe le 28 avril à la Louvière

Le 28 avril, c'est à la Louvière au Louvexpo que ça se passe. Le centre culturel Central vous prépare la plus grande rave party intersidérale de tous les temps, Plan Fixe!

Pour sa sixième édition, Plan Fixe repousse les limites. On écarte les murs, on fait de l’espace une zone d’accueil plus grande pour toujours plus de divertissement !

C’est votre première fois ?

Plan Fixe, c’est la promesse de vivre, le temps d’une soirée, une expérience théâtrale, cinématographique immersive inédite autour d’un film culte. Un décor, des animations, des jeux, des danseurs, des comédien·ne·s pour une performance à 360°.

De la décadence des cabarets à la violence des cités HLM, des lumières de Vegas aux matchs de boxes clandestins, romantiques ou personnes d’action, on vous propulse dans l’univers d’un film… mais lequel ?

Vous pouvez d’ores et déjà procéder par élimination : il ne s’agira pas d’un des films des années précédentes. Des courses-poursuites épiques à travers un campement de gitans grandeur nature dans Snatch jusqu’aux mariages improvisés avec Elvis himself pour Very bad Trip, Plan fixe a toujours surpris le public avec des idées toujours plus folles. Cinq éditions se sont déjà succédées, avec chacune leur lot de surprises. Vous pouviez vous retrouver au cœur d’un cabaret avec le film Moulin Rouge et profiter de spectacles burlesques, d'effeuillage, entre fouet et hula hoop. Ou vous installer entre les barres de béton d’une cité de banlieue, pour visionner le film La Haine, qui a plongé le public dans un face-à-face entre la police et la rue, et durant lequel les plus courageux·ses ont pu s’initier aux cascades et les plus rebelles, se faire tirer le portrait comme un gangster.

Lors de la dernière édition, la projection du film Romeo + Juliet était rehaussée de la présence d’un Jésus-Christ drag-queen et du confessionnal d’un prêtre peu commun, le tout en plein air pour terminer la soirée en musique, sous les étoiles. Romantique n’est-ce pas ?

Le ton est donné… Cette année, Central vous prépare la plus grande rave party intersidérale de tous les temps… Une fête tellement incroyable qu’elle a déjà marqué l’avenir.

Parlez-en dans toutes les villes, toutes les campagnes, de l’astre le plus lointain au plus grand désert terrestre… l’univers entier nous l’enviera.

Ça vous inspire ?

Plan Fixe n’est pas un spectacle mais une expérience participative, pas de places assises garanties. Laissez-vous surprendre par une nouvelle aventure et embarquez pour le plus grand rôle de votre vie.

Film en VOSTFr

Plus d'infos ici.